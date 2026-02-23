В аэропорту Саратова задерживаются шесть рейсов

https://1prime.ru/20260223/saratov-867732526.html
САРАТОВ, 23 фев - ПРАЙМ. Шесть рейсов на вылет и пять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
В воскресенье аэропорт "Гагарин" принимал рейсы в качестве запасного аэродрома в связи с ограничениями в московском регионе. В 22.49 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
К 7.00 понедельника 6 рейсов задержаны на вылет, 5 - на прилет, большинство - с воскресенья. Время задержки некоторых рейсов до Москвы превышает 12 часов.
