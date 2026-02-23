Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Саратова задерживаются шесть рейсов - 23.02.2026
В аэропорту Саратова задерживаются шесть рейсов
Шесть рейсов на вылет и пять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T07:39+0300
2026-02-23T07:39+0300
САРАТОВ, 23 фев - ПРАЙМ. Шесть рейсов на вылет и пять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани. В воскресенье аэропорт "Гагарин" принимал рейсы в качестве запасного аэродрома в связи с ограничениями в московском регионе. В 22.49 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. К 7.00 понедельника 6 рейсов задержаны на вылет, 5 - на прилет, большинство - с воскресенья. Время задержки некоторых рейсов до Москвы превышает 12 часов.
бизнес, москва, росавиация
Бизнес, МОСКВА, Росавиация
07:39 23.02.2026
 
В аэропорту Саратова задерживаются шесть рейсов

В аэропорту Саратова задерживаются шесть рейсов на вылет и пять рейсов на прилет

САРАТОВ, 23 фев - ПРАЙМ. Шесть рейсов на вылет и пять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Саратова, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
В воскресенье аэропорт "Гагарин" принимал рейсы в качестве запасного аэродрома в связи с ограничениями в московском регионе. В 22.49 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
К 7.00 понедельника 6 рейсов задержаны на вылет, 5 - на прилет, большинство - с воскресенья. Время задержки некоторых рейсов до Москвы превышает 12 часов.
 
Заголовок открываемого материала