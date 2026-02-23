В Швейцарии заморозили венесуэльские активы на сумму 887 миллионов долларов
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 фев – ПРАЙМ. Сумма замороженных Швейцарией венесуэльских активов составляет 687 миллионов швейцарских франков (порядка 887 миллионов долларов), сообщает портал Watson со ссылкой на заявление МИД конфедерации.
"В соответствии с постановлением от 5 января 2026 года, касающимся Венесуэлы, в Швейцарском управлении по борьбе с отмыванием денег были задекларированы венесуэльские активы на сумму 687 миллионов швейцарских франков. Все эти средства заморожены", - сообщило СМИ со ссылкой на представителя Федерального департамента иностранных дел.
Отмечается, что две трети этой суммы уже были заморожены в рамках уголовных разбирательств в Швейцарии. В соответствии с новым распоряжением были дополнительно заморожены 239 миллионов франков.
В январе Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Указ вступил в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения". Всего распоряжением о заморозке активов затронуты 37 человек. Сообщалось, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.