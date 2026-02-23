Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867746076.html
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто - 23.02.2026, ПРАЙМ
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто
Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T17:59+0300
2026-02-23T17:59+0300
экономика
мировая экономика
украина
венгрия
петер сийярто
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. "Коллеги ясно дали понять, что ранее согласованных, а теперь заблокированных Венгрией 90 миллиардов евро недостаточно для удовлетворения финансовых потребностей Украины, и в ближайшем будущем необходимо принять решение о направлении ещё большего количества ресурсов, ещё большего количества денег на Украину. Это также подтвердил министр иностранных дел Украины, который сказал, что в этом году им нужно 155 миллиардов евро только на содержание армии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
https://1prime.ru/20260223/vengriya-867744488.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, венгрия, петер сийярто, мид, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МИД, ЕС
17:59 23.02.2026
 
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто

Сийярто: Украина требует от ЕС еще €155 млрд только на содержание армии в 2026 г

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
"Коллеги ясно дали понять, что ранее согласованных, а теперь заблокированных Венгрией 90 миллиардов евро недостаточно для удовлетворения финансовых потребностей Украины, и в ближайшем будущем необходимо принять решение о направлении ещё большего количества ресурсов, ещё большего количества денег на Украину. Это также подтвердил министр иностранных дел Украины, который сказал, что в этом году им нужно 155 миллиардов евро только на содержание армии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
ЕК призывает Венгрию не блокировать кредит для Украины
16:10
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯПетер СийяртоМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала