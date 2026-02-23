https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867746076.html
Украина требует от ЕС еще 155 миллиардов евро на армию, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. "Коллеги ясно дали понять, что ранее согласованных, а теперь заблокированных Венгрией 90 миллиардов евро недостаточно для удовлетворения финансовых потребностей Украины, и в ближайшем будущем необходимо принять решение о направлении ещё большего количества ресурсов, ещё большего количества денег на Украину. Это также подтвердил министр иностранных дел Украины, который сказал, что в этом году им нужно 155 миллиардов евро только на содержание армии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
