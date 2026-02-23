Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вы в этом мире живете?" Сийярто резко ответил проукраинскому журналисту - 23.02.2026
"Вы в этом мире живете?" Сийярто резко ответил проукраинскому журналисту
2026-02-23T17:57+0300
2026-02-23T17:58+0300
мировая экономика
венгрия
украина
киев
петер сийярто
ес
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста после вопроса о том, почему Венгрия приняла решение голосовать против предоставления кредита Украине. Фрагмент его комментария приводит канал RT."Ну же, вы вообще в этом мире живете? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для решения Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию. &lt;…&gt; Вот что случилось", — сказал он.Сийярто подчеркнул, что действия Киева угрожают энергетической безопасности Венгрии и провоцирует ответные меры.В пятницу глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт выступил против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро из-за того, что Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
венгрия
украина
киев
мировая экономика, венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, ЕС
17:57 23.02.2026 (обновлено: 17:58 23.02.2026)
 
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста после вопроса о том, почему Венгрия приняла решение голосовать против предоставления кредита Украине. Фрагмент его комментария приводит канал RT.
"Ну же, вы вообще в этом мире живете? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для решения Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию. <…> Вот что случилось", — сказал он.
Сийярто подчеркнул, что действия Киева угрожают энергетической безопасности Венгрии и провоцирует ответные меры.
В пятницу глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт выступил против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро из-за того, что Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, ЕС
 
 
