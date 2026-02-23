https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867747065.html

"Вы в этом мире живете?" Сийярто резко ответил проукраинскому журналисту

мировая экономика

венгрия

украина

киев

петер сийярто

ес

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста после вопроса о том, почему Венгрия приняла решение голосовать против предоставления кредита Украине. Фрагмент его комментария приводит канал RT."Ну же, вы вообще в этом мире живете? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для решения Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию. <…> Вот что случилось", — сказал он.Сийярто подчеркнул, что действия Киева угрожают энергетической безопасности Венгрии и провоцирует ответные меры.В пятницу глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт выступил против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро из-за того, что Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.

