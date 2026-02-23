Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Сочи - 23.02.2026
https://1prime.ru/20260223/sochi-867748060.html
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Сочи
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Сочи - 23.02.2026, ПРАЙМ
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Сочи
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T18:44+0300
2026-02-23T18:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859702701_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4b2e8d058c38702209d2c70cde17216b.jpg
СОЧИ, 23 фев - ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в понедельник в аэропорту Сочи, сообщали в Росавиации. "По причине введенных в целях обеспечения безопасности ограничений в работе международного аэропорта Сочи задерживаются авиарейсы, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы (Минеральные Воды, Махачкала, Владикавказ). В связи с этим транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении. По данным онлайн-табло, задерживаются 30 рейсов (на 2 часа и более) на вылет из Сочи в Казань, Нижнекамск, Санкт-Петербург, Москву, Киров, Сургут, Минеральные Воды, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ташкент, Батуми, Хургаду. В ведомстве отметили, что в сочинской авиагавани организована деятельность мобильных приемных.
18:44 23.02.2026
 
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Сочи

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 23 фев - ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в понедельник в аэропорту Сочи, сообщали в Росавиации.
"По причине введенных в целях обеспечения безопасности ограничений в работе международного аэропорта Сочи задерживаются авиарейсы, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы (Минеральные Воды, Махачкала, Владикавказ). В связи с этим транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло, задерживаются 30 рейсов (на 2 часа и более) на вылет из Сочи в Казань, Нижнекамск, Санкт-Петербург, Москву, Киров, Сургут, Минеральные Воды, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ташкент, Батуми, Хургаду.
В ведомстве отметили, что в сочинской авиагавани организована деятельность мобильных приемных.
Заголовок открываемого материала