Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Сочи
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
СОЧИ, 23 фев - ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в понедельник в аэропорту Сочи, сообщали в Росавиации. "По причине введенных в целях обеспечения безопасности ограничений в работе международного аэропорта Сочи задерживаются авиарейсы, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы (Минеральные Воды, Махачкала, Владикавказ). В связи с этим транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении. По данным онлайн-табло, задерживаются 30 рейсов (на 2 часа и более) на вылет из Сочи в Казань, Нижнекамск, Санкт-Петербург, Москву, Киров, Сургут, Минеральные Воды, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ташкент, Батуми, Хургаду. В ведомстве отметили, что в сочинской авиагавани организована деятельность мобильных приемных.
