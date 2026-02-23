https://1prime.ru/20260223/sotrudniki-867732179.html

В "МТС банке" рассказали, как обучают сотрудников кибербезопасности

В "МТС банке" рассказали, как обучают сотрудников кибербезопасности

2026-02-23

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - ПРАЙМ. Если сотрудник банка в России совершает какое-то нарушение в части информационной безопасности, ему выдают желтую карточку, однако это не наказание, а предупреждение, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев. "Если сотрудник совершает какое-то нарушение в части информационной безопасности, мы ему выдаем желтую карточку. Но при этом это не служит наказанием, это скорее предупреждение. Мы рассматриваем это, как некий опыт и даем возможность исправить свои ошибки", - сказал он в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности Банка России. По словам Зуева, система дисциплинарных взысканий и объяснительных воспринимается сотрудниками негативно, а концепция "безопасность с человеческим лицом" создает доверие и единомыслие. "Во-первых, желтые карточки помогают избежать страха, потому что сотрудник знает, если он ошибется, это нормально. И, следовательно, в первую очередь мы снимаем страх наказания. Это уже располагает его к компании. Люди готовы помогать и активно участвовать в защите кибербезопасности", - добавил Зуев. Во-вторых, благодаря такому методу сотрудник понимает, что сделал не так. И после чего в банке ему дают возможность выступать в качестве "героя", который приобрел опыт, рассказал он. "Получается трансформация мышления из "я виноватый, а вдруг меня накажут" в состояние, когда сотрудники становятся нашими единомышленниками. Они рассказывают своим коллегам, что надо быть более бдительным и, например, не переходить по сомнительным ссылка. Так информация воспринимается более лояльно", - добавил Зуев. Он также отметил, что в результате такая тактика банка превратила сотрудников в амбассадоров безопасности, повысив их вовлечённость и готовность поддерживать защитные меры. "За полгода количество инцидентов сократилось вдвое, а уровень лояльности сотрудников возрос: они открыто сообщают о ошибках, получая помощь и развитие, а не наказание", - заключил представитель банка.

