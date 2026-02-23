https://1prime.ru/20260223/ssha-867730246.html

"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому

"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому - 23.02.2026, ПРАЙМ

"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому

Владимир Зеленский проявляет бесчеловечность к украинцам, заботясь лишь о поддержании военных действий против Москвы, заявил американский политолог Гарланд... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T05:44+0300

2026-02-23T05:44+0300

2026-02-23T05:44+0300

всу

владимир зеленский

украина

общество

мировая экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865366497_0:119:2213:1364_1920x0_80_0_0_8ddabf7f612440fe1e98dbab2f4aef70.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проявляет бесчеловечность к украинцам, заботясь лишь о поддержании военных действий против Москвы, заявил американский политолог Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала."Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. <…> Их стратегия: "Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти". А Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так дале для своих же людей. И вместе с этим он говорит: "Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае". А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть", — рассказал эксперт.В последнее время киевская власть сталкивается с дефицитом личного состава в вооруженных силах, а принудительные меры по вербовке граждан зачастую становятся причиной скандалов и вызывают недовольство в обществе.В интернете активно распространяются видео, демонстрирующие силовую мобилизацию в ВСУ, где сотрудники военкоматов забирают мужчин в фургоны, часто применяя к ним насилие.

https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867730097.html

https://1prime.ru/20260217/zapad-867552287.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, владимир зеленский, украина, общество , мировая экономика, москва