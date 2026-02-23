Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому - 23.02.2026
"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому
"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому
Владимир Зеленский проявляет бесчеловечность к украинцам, заботясь лишь о поддержании военных действий против Москвы, заявил американский политолог Гарланд... | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проявляет бесчеловечность к украинцам, заботясь лишь о поддержании военных действий против Москвы, заявил американский политолог Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала."Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. &lt;…&gt; Их стратегия: "Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти". А Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так дале для своих же людей. И вместе с этим он говорит: "Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае". А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть", — рассказал эксперт.В последнее время киевская власть сталкивается с дефицитом личного состава в вооруженных силах, а принудительные меры по вербовке граждан зачастую становятся причиной скандалов и вызывают недовольство в обществе.В интернете активно распространяются видео, демонстрирующие силовую мобилизацию в ВСУ, где сотрудники военкоматов забирают мужчин в фургоны, часто применяя к ним насилие.
05:44 23.02.2026
 
"Страдания гарантированы": в США жестко прошлись по Зеленскому

Политолог Никсон: Зеленский демонстрирует безразличие к своим гражданам

Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проявляет бесчеловечность к украинцам, заботясь лишь о поддержании военных действий против Москвы, заявил американский политолог Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала.
"Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. <…> Их стратегия: "Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти". А Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так дале для своих же людей. И вместе с этим он говорит: "Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае". А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть", — рассказал эксперт.
"Все ближе": на Западе рассказали о дате ухода Зеленского
05:43
В последнее время киевская власть сталкивается с дефицитом личного состава в вооруженных силах, а принудительные меры по вербовке граждан зачастую становятся причиной скандалов и вызывают недовольство в обществе.
В интернете активно распространяются видео, демонстрирующие силовую мобилизацию в ВСУ, где сотрудники военкоматов забирают мужчин в фургоны, часто применяя к ним насилие.
"Истощить Россию": дипломат выступил с неожиданным обращением к Западу
17 февраля, 05:49
 
