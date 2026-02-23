Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/ssha-867731773.html
В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов
В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов - 23.02.2026, ПРАЙМ
В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов
Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T07:06+0300
2026-02-23T07:43+0300
бизнес
сша
нью-йорк
джон кеннеди
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867731773.jpg?1771821829
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. По данным сервиса, по состоянию на 06.33 мск (22.33 EST), было отменено более 3,4 тысячи рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - более 7 тысяч. Как пишет издание Hill, сильнее всего снегопад сказался на работе аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также аэропортов Ньюарка, Филадельфии и Бостона. Ранее издание сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, нью-йорк, джон кеннеди
Бизнес, США, Нью-Йорк, Джон Кеннеди
07:06 23.02.2026 (обновлено: 07:43 23.02.2026)
 
В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов

FlightAware: более десяти тысяч рейсов отменили или задержали в США из-за снежной бури

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
По данным сервиса, по состоянию на 06.33 мск (22.33 EST), было отменено более 3,4 тысячи рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - более 7 тысяч.
Как пишет издание Hill, сильнее всего снегопад сказался на работе аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также аэропортов Ньюарка, Филадельфии и Бостона.
Ранее издание сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
 
БизнесСШАНью-ЙоркДжон Кеннеди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала