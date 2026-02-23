https://1prime.ru/20260223/ssha-867731773.html

В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов

В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов - 23.02.2026, ПРАЙМ

В США из-за снежной бури отменили или задержали более десять тысяч рейсов

Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T07:06+0300

2026-02-23T07:06+0300

2026-02-23T07:43+0300

бизнес

сша

нью-йорк

джон кеннеди

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867731773.jpg?1771821829

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. По данным сервиса, по состоянию на 06.33 мск (22.33 EST), было отменено более 3,4 тысячи рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - более 7 тысяч. Как пишет издание Hill, сильнее всего снегопад сказался на работе аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также аэропортов Ньюарка, Филадельфии и Бостона. Ранее издание сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, нью-йорк, джон кеннеди