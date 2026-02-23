https://1prime.ru/20260223/ssha-867739439.html

Названы партнеры, с которыми США сильнее всего нарастили дефицит торговли

Названы партнеры, с которыми США сильнее всего нарастили дефицит торговли

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты по итогам прошлого года с более чем двумя третями своих торговых партеров находились в торговом дефиците, при этом сильнее всего за год он вырос с Тайванем, Вьетнамом и Таиландом, а сократился - с КНР, странами ЕС и Южной Кореей, выяснило РИА Новости по данным американской таможни. Так, в прошлом году торговля Штатов находились в дефиците с 97 юрисдикциями против 103 в 2024 году. Сильнее всего в реальном выражении "убытки" Штатов выросли в торговле с Тайванем: дефицит в 2025 году вырос на 73,1 миллиарда долларов - до 146,8 миллиарда долларов. Следом расположились Вьетнам - торговый дефицит США с этой страной вырос на 54,7 миллиарда - до 178,2 миллиарда долларов и Таиланд - рост на 26,4 миллиарда, до 71,9 миллиарда долларов. На 25,4 миллиарда долларов вырос торговый дефицит с Мексикой (196,9 миллиарда), на 12,4 миллиарда - с Индией (58,2 миллиарда). Также в топ-10 юрисдикций, с которыми у США разрыв между объемами экспорта и импорта за год вырос сильнее всего вошли Малайзия, Индия, Филиппины, Камбоджа и Казахстан. Напротив, сильнее всего торговый дефицит уменьшился с Китаем - на 93,4 миллиарда долларов (до 202,1 миллиарда долларов), со странами ЕС - на 17,1 миллиарда (218,8 миллиона), Южной Кореей - на 9,6 миллиарда (56,4 миллиарда), Канадой - на 8,8 миллиарда (53,2 миллиарда) и Японией - на 5,5 миллиарда (63,9 миллиарда). Также в десятку стран, с которыми торговля сильнее всего сократила свою "убыточность", вошли Швейцария, Ирак, Венесуэла, Пакистан и Израиль. При этом с Россией торговый дефицит США в 2025 году увеличился до 3,2 миллиарда долларов с 2,48 миллиарда годом ранее. США по итогам прошлого года импортировали товаров на 3,42 триллиона долларов (+4,6% за год), а экспортировали на 2,18 триллиона (+5,7%). Таким образом, торговый дефицит Штатов составил 1,24 триллиона, увеличившись за год почти на 3%.

