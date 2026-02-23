https://1prime.ru/20260223/ssha-867747876.html
Фондовые индексы США снижаются после заявлений Трампа
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений президента страны Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,13%, до 49 064,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,69%, до 22 724,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 6 863,18 пункта. Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений. "На рынке сейчас наблюдается в определенной степени фиксация прибыли, так как трейдеры понимают, что пятничный рост мог быть преждевременным. Вы просто не можете делать ставку против Трампа. Он намерен ввести пошлины, и он пытается найти способ это осуществить", - сказал агентству Рейтер председатель правления Great Hill Capital LLC Томас Хейс (Thomas Hayes). Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. В понедельник инвесторы также оценивали выступление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофера Уоллера (Christopher Waller), в котором могли содержаться дополнительные сведения относительно дальнейших решений регулятора в области денежно-кредитной политики. Уоллер заявил, что его мнение о поддержке снижения учетной ставки ФРС США будет зависеть от предстоящей статистики по рынку труда в стране, передает агентство Блумберг. Он заявил о вероятности сохранения учетной ставки на прежнем уровне на следующем заседании 17-18 марта, если данные укажут на снижение рисков для рынка труда в феврале, как и в январе. Акции американской биотехнологической Arcellx, разрабатывающей лекарство против рака, подскакивают примерно на 80% после сообщения о том, что ее приобретает биофармацевтическая Gilead за 7,8 миллиарда долларов.
