https://1prime.ru/20260223/ssha-867747876.html

Фондовые индексы США снижаются после заявлений Трампа

Фондовые индексы США снижаются после заявлений Трампа - 23.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США снижаются после заявлений Трампа

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений президента страны Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T18:37+0300

2026-02-23T18:37+0300

2026-02-23T18:37+0300

экономика

рынок

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений президента страны Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,13%, до 49 064,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,69%, до 22 724,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 6 863,18 пункта. Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений. "На рынке сейчас наблюдается в определенной степени фиксация прибыли, так как трейдеры понимают, что пятничный рост мог быть преждевременным. Вы просто не можете делать ставку против Трампа. Он намерен ввести пошлины, и он пытается найти способ это осуществить", - сказал агентству Рейтер председатель правления Great Hill Capital LLC Томас Хейс (Thomas Hayes). Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. В понедельник инвесторы также оценивали выступление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофера Уоллера (Christopher Waller), в котором могли содержаться дополнительные сведения относительно дальнейших решений регулятора в области денежно-кредитной политики. Уоллер заявил, что его мнение о поддержке снижения учетной ставки ФРС США будет зависеть от предстоящей статистики по рынку труда в стране, передает агентство Блумберг. Он заявил о вероятности сохранения учетной ставки на прежнем уровне на следующем заседании 17-18 марта, если данные укажут на снижение рисков для рынка труда в феврале, как и в январе. Акции американской биотехнологической Arcellx, разрабатывающей лекарство против рака, подскакивают примерно на 80% после сообщения о том, что ее приобретает биофармацевтическая Gilead за 7,8 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20260223/britaniya-867745638.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, dow jones, nasdaq composite