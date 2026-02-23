Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб призвал усилить безопасность арктических регионов - 23.02.2026, ПРАЙМ
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Стубб призвал усилить безопасность арктических регионов
Стубб призвал усилить безопасность арктических регионов
Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить безопасность не только Гренландии, но и арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T16:47+0300
2026-02-23T16:47+0300
16:47 23.02.2026
 
Стубб призвал усилить безопасность арктических регионов

Стубб призвал усилить безопасность арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии

© AP Photo / Sergei Grits Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
ПАРИЖ, 23 фев – ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить безопасность не только Гренландии, но и арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии.
"На мой взгляд, необходимо усиливать безопасность Арктики, и не только в Гренландии, но и в Норвегии, Швеции и, конечно, Финляндии", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
Вооружения Гренландия ФИНЛЯНДИЯ НОРВЕГИЯ Дональд Трамп Эммануэль Макрон Александр Стубб
 
 
