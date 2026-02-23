https://1prime.ru/20260223/stubb-867744948.html
Стубб призвал усилить безопасность арктических регионов
ПАРИЖ, 23 фев – ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить безопасность не только Гренландии, но и арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии. "На мой взгляд, необходимо усиливать безопасность Арктики, и не только в Гренландии, но и в Норвегии, Швеции и, конечно, Финляндии", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже. Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
