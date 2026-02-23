https://1prime.ru/20260223/svet-867748332.html

Балицкий сообщил об отключении света в части Запорожской области

2026-02-23T19:12+0300

энергетика

запорожская область

всу

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, после чего энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей. "В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что энергетики работают в усиленном режиме, при этом сохраняется угроза повторных ударов.

запорожская область

2026

