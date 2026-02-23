Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий сообщил об отключении света в части Запорожской области - 23.02.2026
Балицкий сообщил об отключении света в части Запорожской области
Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 23.02.2026
2026-02-23T19:12+0300
2026-02-23T19:12+0300
энергетика
запорожская область
всу
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, после чего энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей. "В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что энергетики работают в усиленном режиме, при этом сохраняется угроза повторных ударов.
запорожская область
запорожская область, всу
Энергетика, Запорожская область, ВСУ
19:12 23.02.2026
 
Балицкий сообщил об отключении света в части Запорожской области

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света после арт-обстрела ВСУ

© РИА Новости . Илья Наймушин
Линии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, после чего энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей.
"В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что энергетики работают в усиленном режиме, при этом сохраняется угроза повторных ударов.
ЭнергетикаЗапорожская областьВСУ
 
 
