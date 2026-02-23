В Татарстане в промзоне Альметьевска произошло возгорание

https://1prime.ru/20260223/tatarstan-867732587.html
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Возгорание произошло в промзоне Альметьевска в Татарстане в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города.
"Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.
