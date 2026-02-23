https://1prime.ru/20260223/tatarstan-867732587.html

В Татарстане в промзоне Альметьевска произошло возгорание

В Татарстане в промзоне Альметьевска произошло возгорание - 23.02.2026, ПРАЙМ

В Татарстане в промзоне Альметьевска произошло возгорание

Возгорание произошло в промзоне Альметьевска в Татарстане в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T07:39+0300

2026-02-23T07:39+0300

2026-02-23T07:39+0300

экономика

промышленность

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867732587.jpg?1771821571

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Возгорание произошло в промзоне Альметьевска в Татарстане в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города. "Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, татарстан