Фондовые индексы АТР в понедельник в основном растут - 23.02.2026
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном растут
Фондовые индексы АТР в понедельник в основном растут
2026-02-23T09:02+0300
2026-02-23T09:02+0300
09:02 23.02.2026
 
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник, корейский KOSPI достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск южнокорейский KOSPI рос на 0,53%, до 5 838,39 пункта, ранее в понедельник показатель достигал нового рекорда в 5 931,86 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличивался на 2,28% - до 27 016 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,66% - до 9 021,1 пункта. Биржи Китая по-прежнему не проводятся в связи с праздничными днями. По итогам торгов 13 февраля индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 2 680,39 пункта. В понедельник также не проводятся торги в Японии, в пятницу Nikkei 225 снизился на 1,12% - до 56 825,7 пункта.
Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Как указывают аналитики, решение Верховного суда способствует активному росту акций технологических компаний на бирже Гонконга. "Несмотря на риск введениях новых пошлин, решение суда устраняет наихудшие опасения - оно ограничивает возможности Трампа вводить очень высокие пошлины на неопределенный срок.., поэтому в Гонконге наблюдается классический рост в сфере технологий", - приводит агентство Блумберг слова главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Индекс потребительских настроений в США в феврале вырос
20 февраля, 18:35
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыГОНКОНГАзиатско-Тихоокеанский регионKOSPIShenzhen Composite
 
 
Заголовок открываемого материала