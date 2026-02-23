Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто нечестно". Трамп сделал внезапное заявление - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/tramp-867734300.html
"Просто нечестно". Трамп сделал внезапное заявление
"Просто нечестно". Трамп сделал внезапное заявление - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Просто нечестно". Трамп сделал внезапное заявление
Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на большое количество побед США."Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — говорится в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T08:58+0300
2026-02-23T08:58+0300
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на большое количество побед США."Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — говорится в публикации.В конце января глава Белого дома признался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера он привел встречу с жителями Айовы, половина из которых "плакала, когда говорила" с ним.До этого, в декабре, он выступил с обращением к нации, в котором рассказал об "исторических достижениях" своей администрации.
https://1prime.ru/20260220/ssha-867679869.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире
08:58 23.02.2026
 
"Просто нечестно". Трамп сделал внезапное заявление

Глава Белого дома Трамп назвал частые победы США нечестными

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на большое количество побед США.

"Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — говорится в публикации.

В конце января глава Белого дома признался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера он привел встречу с жителями Айовы, половина из которых "плакала, когда говорила" с ним.

До этого, в декабре, он выступил с обращением к нации, в котором рассказал об "исторических достижениях" своей администрации.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными
20 февраля, 19:07
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала