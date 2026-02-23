"Просто нечестно". Трамп сделал внезапное заявление
Глава Белого дома Трамп назвал частые победы США нечестными
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на большое количество побед США.
"Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!" — говорится в публикации.
В конце января глава Белого дома признался, что его успехи доводят людей до слез. В качестве примера он привел встречу с жителями Айовы, половина из которых "плакала, когда говорила" с ним.
До этого, в декабре, он выступил с обращением к нации, в котором рассказал об "исторических достижениях" своей администрации.
