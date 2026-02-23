https://1prime.ru/20260223/tramp-867747743.html

Трамп заявил, что ему не нужно одобрение конгресса для введения пошлин

2026-02-23T18:30+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему не нужно получать одобрение Конгресса США, чтобы вводить импортные пошлины. "Как президенту, мне не нужно возвращаться в Конгресс, чтобы получать одобрение пошлин. Оно уже давным-давно было получено во многих формах! И его также только что вновь подтвердило нелепое и плохо составленное решение Верховного суда!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.

сша

