https://1prime.ru/20260223/trump-867744179.html

Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами

Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами - 23.02.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, помимо пошлин, может использовать торговые лицензии, чтобы делать "ужасные вещи" с иностранными... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T15:49+0300

2026-02-23T15:49+0300

2026-02-23T15:49+0300

бизнес

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, помимо пошлин, может использовать торговые лицензии, чтобы делать "ужасные вещи" с иностранными государствами. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, комментируя решение верховного суда по пошлинам.

https://1prime.ru/20260223/tramp-867734300.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд