Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами - 23.02.2026
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
2026-02-23T15:49+0300
2026-02-23T15:49+0300
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, помимо пошлин, может использовать торговые лицензии, чтобы делать "ужасные вещи" с иностранными государствами. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, комментируя решение верховного суда по пошлинам.
сша
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
15:49 23.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, помимо пошлин, может использовать торговые лицензии, чтобы делать "ужасные вещи" с иностранными государствами.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно "ужасные" вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, комментируя решение верховного суда по пошлинам.
БизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный суд
 
 
