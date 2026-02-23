Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта - 23.02.2026, ПРАЙМ
Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта
Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта - 23.02.2026, ПРАЙМ
Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта
С 1 марта 2026 года меняются правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков — то есть с тем, для каких целей участок может... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T02:02+0300
2026-02-23T02:02+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года меняются правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков — то есть с тем, для каких целей участок может использоваться по документам. Об этом рассказал агентству "Прайм" Филипп Терехин, старший партнер, гендиректор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".Основа изменений — Федеральный закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ.По словам юриста, главный смысл реформы — в Земельном кодексе закрепляют более понятный и единый порядок определения и изменения ВРИ. Он будет определяться с учетом установленных для территории правил: градостроительных регламентов (например, правил землепользования и застройки), лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий.Для собственников это означает, что выбор ВРИ становится более формализованным: ориентир — федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. Во многих случаях это упростит согласование и де-факто сделает процедуру уведомительной."Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля", - поясняет Филипп Терехин.По его словам, для арендаторов важно, что использовать участок для иных целей, чем предусмотрено договором аренды и установленными требованиями, будет юридически сложнее. Поэтому компаниям, которые работают на арендованной земле, имеет смысл заранее сверить фактическое использование участка с договором и документами на землю.
Новости
ru-RU
02:02 23.02.2026
 
Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Дом в Подмосковье
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года меняются правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков — то есть с тем, для каких целей участок может использоваться по документам. Об этом рассказал агентству "Прайм" Филипп Терехин, старший партнер, гендиректор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".
Дачный отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче
9 ноября 2025, 03:03
9 ноября 2025, 03:03
Основа изменений — Федеральный закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ.
По словам юриста, главный смысл реформы — в Земельном кодексе закрепляют более понятный и единый порядок определения и изменения ВРИ. Он будет определяться с учетом установленных для территории правил: градостроительных регламентов (например, правил землепользования и застройки), лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий.
Для собственников это означает, что выбор ВРИ становится более формализованным: ориентир — федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. Во многих случаях это упростит согласование и де-факто сделает процедуру уведомительной.
"Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля", - поясняет Филипп Терехин.
По его словам, для арендаторов важно, что использовать участок для иных целей, чем предусмотрено договором аренды и установленными требованиями, будет юридически сложнее. Поэтому компаниям, которые работают на арендованной земле, имеет смысл заранее сверить фактическое использование участка с договором и документами на землю.
 
