https://1prime.ru/20260223/uchastok-867639693.html

Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта

Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта - 23.02.2026, ПРАЙМ

Дачников предупредили об изменении правил использования участков с 1 марта

С 1 марта 2026 года меняются правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков — то есть с тем, для каких целей участок может... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T02:02+0300

2026-02-23T02:02+0300

2026-02-23T02:02+0300

дача

дачные работы

недвижимость

земельный участок

https://cdnn.1prime.ru/img/83565/52/835655283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c80383e404aa7c06e1024e9d0319f991.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года меняются правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков — то есть с тем, для каких целей участок может использоваться по документам. Об этом рассказал агентству "Прайм" Филипп Терехин, старший партнер, гендиректор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".Основа изменений — Федеральный закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ.По словам юриста, главный смысл реформы — в Земельном кодексе закрепляют более понятный и единый порядок определения и изменения ВРИ. Он будет определяться с учетом установленных для территории правил: градостроительных регламентов (например, правил землепользования и застройки), лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий.Для собственников это означает, что выбор ВРИ становится более формализованным: ориентир — федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. Во многих случаях это упростит согласование и де-факто сделает процедуру уведомительной."Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля", - поясняет Филипп Терехин.По его словам, для арендаторов важно, что использовать участок для иных целей, чем предусмотрено договором аренды и установленными требованиями, будет юридически сложнее. Поэтому компаниям, которые работают на арендованной земле, имеет смысл заранее сверить фактическое использование участка с договором и документами на землю.

https://1prime.ru/20251109/dacha-864320235.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, дачные работы, недвижимость, земельный участок