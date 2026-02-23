Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что готовится для Киева - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что готовится для Киева
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что готовится для Киева - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что готовится для Киева
Владимир Зеленский может стать жертвой своего окружения, если примет решение подписать мирное соглашение с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T02:59+0300
2026-02-23T02:59+0300
украина
киев
владимир зеленский
джеффри сакс
линдси грэм
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может стать жертвой своего окружения, если примет решение подписать мирное соглашение с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое. Например, на самом деле подписать соглашение, на которое он согласился", — подчеркнул профессор.По его оценке, за установление мира на Украине дипломатическим путем пекутся только Москва и Вашингтон."Переговоры между США, Россией и Украиной ведутся всерьез, потому что, я думаю, администрация Трампа действительно хотела бы закончить конфликт. &lt;…&gt; Трамп говорит: "Да, я хочу, чтобы конфликт закончился. &lt;…&gt; Мы согласны с позицией России — в Анкоридже, штат Аляска, были достигнуты договоренности". Но потом приходят европейцы или Линдси Грэм и говорят: "Нет-нет, Россия — зло, мы должны что-то сделать." &lt;…&gt; А Зеленский и его банда управляют страной с помощью указов и в условиях тотальной коррупции. Они не хотят заканчивать войну", — объяснил аналитик.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Участники обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".Третий раунд переговоров по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были трудными, но конструктивными. Он отметил, что новая встреча по Украине намечена на ближайшее будущее.По данным источника РИА Новости, представители стран никаких документов подписали. Окончательной информации о месте и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
украина
киев
украина, киев, владимир зеленский, джеффри сакс, линдси грэм, переговоры
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Джеффри Сакс, Линдси Грэм, переговоры
02:59 23.02.2026
 
"Устранить Зеленского". На Западе раскрыли, что готовится для Киева

Профессор Сакс: Зеленского могут убрать, если он согласится на мир с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может стать жертвой своего окружения, если примет решение подписать мирное соглашение с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он еще и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое. Например, на самом деле подписать соглашение, на которое он согласился", — подчеркнул профессор.
По его оценке, за установление мира на Украине дипломатическим путем пекутся только Москва и Вашингтон.
"Переговоры между США, Россией и Украиной ведутся всерьез, потому что, я думаю, администрация Трампа действительно хотела бы закончить конфликт. <…> Трамп говорит: "Да, я хочу, чтобы конфликт закончился. <…> Мы согласны с позицией России — в Анкоридже, штат Аляска, были достигнуты договоренности". Но потом приходят европейцы или Линдси Грэм и говорят: "Нет-нет, Россия — зло, мы должны что-то сделать." <…> А Зеленский и его банда управляют страной с помощью указов и в условиях тотальной коррупции. Они не хотят заканчивать войну", — объяснил аналитик.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Участники обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были трудными, но конструктивными. Он отметил, что новая встреча по Украине намечена на ближайшее будущее.
По данным источника РИА Новости, представители стран никаких документов подписали. Окончательной информации о месте и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
УКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДжеффри СаксЛиндси Грэмпереговоры
 
 
