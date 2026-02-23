https://1prime.ru/20260223/ukraina-867747308.html

"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине

"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине

23.02.2026 Заключение мира с Москвой будет означать гибель киевского режима из-за прекращения поддержки со стороны западных союзников, пишет словацкое издание Slovo.

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Заключение мира с Москвой будет означать гибель киевского режима из-за прекращения поддержки со стороны западных союзников, пишет словацкое издание Slovo."Для киевского режима заключение мира с Россией со стопроцентной гарантией равно гибели: немедленной или очень скорой. <…> Завершение конфликта положило бы конец финансовой и материальной помощи не только режиму, но и Украине, и тогда безнадежное положение страны станет совершенно очевидным. <…> Глобальной олигархии Запада не свойственна солидарность и эмпатия. Служите, воюйте и умирайте, и тогда будут деньги, оружие, пропаганда и западная любовь. А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего", — говорится в материале.Издание отмечает, что в таких условия Киев предпочтет бросить страну истекать кровью и гибнуть, но не станет подвергать своих лидеров риску.Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.

