Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/ukraina-867747308.html
"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине
"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине
Заключение мира с Москвой будет означать гибель киевского режима из-за прекращения поддержки со стороны западных союзников, пишет словацкое издание Slovo. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T17:59+0300
2026-02-23T17:59+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Заключение мира с Москвой будет означать гибель киевского режима из-за прекращения поддержки со стороны западных союзников, пишет словацкое издание Slovo."Для киевского режима заключение мира с Россией со стопроцентной гарантией равно гибели: немедленной или очень скорой. &lt;…&gt; Завершение конфликта положило бы конец финансовой и материальной помощи не только режиму, но и Украине, и тогда безнадежное положение страны станет совершенно очевидным. &lt;…&gt; Глобальной олигархии Запада не свойственна солидарность и эмпатия. Служите, воюйте и умирайте, и тогда будут деньги, оружие, пропаганда и западная любовь. А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего", — говорится в материале.Издание отмечает, что в таких условия Киев предпочтет бросить страну истекать кровью и гибнуть, но не станет подвергать своих лидеров риску.Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
https://1prime.ru/20260223/ukraina-867730377.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, запад, москва, владимир путин
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин
17:59 23.02.2026
 
"Ничего не получите". На Западе резко высказались об Украине

Slovo: Запад поддерживает Киев только пока продолжается конфликт на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Заключение мира с Москвой будет означать гибель киевского режима из-за прекращения поддержки со стороны западных союзников, пишет словацкое издание Slovo.
"Для киевского режима заключение мира с Россией со стопроцентной гарантией равно гибели: немедленной или очень скорой. <…> Завершение конфликта положило бы конец финансовой и материальной помощи не только режиму, но и Украине, и тогда безнадежное положение страны станет совершенно очевидным. <…> Глобальной олигархии Запада не свойственна солидарность и эмпатия. Служите, воюйте и умирайте, и тогда будут деньги, оружие, пропаганда и западная любовь. А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего", — говорится в материале.
Издание отмечает, что в таких условия Киев предпочтет бросить страну истекать кровью и гибнуть, но не станет подвергать своих лидеров риску.
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН прозвучало неожиданное заявление
05:46
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДМОСКВАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала