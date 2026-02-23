Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом - 23.02.2026
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом
Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с 25 февраля вводит в оборот купюры номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом. | 23.02.2026
экономика
финансы
банки
украина
нацбанк украины
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с 25 февраля вводит в оборот купюры номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом. Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских. "Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 года вводит в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен лозунг: "Слава Украине! Героям слава!", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
украина
финансы, банки, украина, нацбанк украины
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, Нацбанк Украины
20:04 23.02.2026
 
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом

На Украине с 25 февраля введут в оборот номиналом в 200 гривен с нацистским лозунгом

Киев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с 25 февраля вводит в оборот купюры номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом.
Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.
"Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 года вводит в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен лозунг: "Слава Украине! Героям слава!", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Экономика Финансы Банки УКРАИНА Нацбанк Украины
 
 
