Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии
Сийярто: Венгрия получила от РФ сообщения об устранении повреждений "Дружбы"
Флаг Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Венгрия получила уведомление от России о полном устранении всех повреждений нефтепровода "Дружба", сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии встречи с представителями стран ЕС в Брюсселе, передает венгерская газета Magyar Nemzet.
"Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически", — сказал он.
"Тот факт, что украинцы не возобновляют работу "Дружбы", является шантажом Венгрии, потому что это политическое решение. Нет никаких технических причин, по которым поставки не должны возобновиться", — заключил Сийярто.
Украина в пятницу снова отложила дату возобновления поставок нефти по системе "Дружба", которые были запланированы на субботу, перенесши их на вторник без объяснения причин. Ранее, 18 февраля, Братислава сообщила о кризисной ситуации.
27 января Словакия и Венгрия одновременно столкнулись с прекращением поставок. По информации портала Mandiner, украинские власти не восстанавливают транспортировку, ссылаясь на повреждения в результате "российских атак".
Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев заблокировал транзит исключительно по политическим соображениям, так как нет технических причин для отказа в поставках. В результате обе страны обратились к Хорватии с просьбой обойти санкции и позволить морские поставки российской нефти.
На текущей неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до прекращения блокады нефтепровода "Дружба".