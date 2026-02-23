Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260223/ukraina-867752582.html
2026-02-23T23:35+0300
2026-02-23T23:35+0300
мировая экономика
киев
венгрия
украина
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Венгрия получила уведомление от России о полном устранении всех повреждений нефтепровода "Дружба", сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии встречи с представителями стран ЕС в Брюсселе, передает венгерская газета Magyar Nemzet. "Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически", — сказал он. Сийярто отметил, что Киев не возобновляет транзит российской нефти по политическим мотивам, так как технические возможности для работы всего трубопровода имеются. "Тот факт, что украинцы не возобновляют работу "Дружбы", является шантажом Венгрии, потому что это политическое решение. Нет никаких технических причин, по которым поставки не должны возобновиться", — заключил Сийярто. Украина в пятницу снова отложила дату возобновления поставок нефти по системе "Дружба", которые были запланированы на субботу, перенесши их на вторник без объяснения причин. Ранее, 18 февраля, Братислава сообщила о кризисной ситуации. 27 января Словакия и Венгрия одновременно столкнулись с прекращением поставок. По информации портала Mandiner, украинские власти не восстанавливают транспортировку, ссылаясь на повреждения в результате "российских атак". Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев заблокировал транзит исключительно по политическим соображениям, так как нет технических причин для отказа в поставках. В результате обе страны обратились к Хорватии с просьбой обойти санкции и позволить морские поставки российской нефти. На текущей неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до прекращения блокады нефтепровода "Дружба".
23:35 23.02.2026
 
Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии

Сийярто: Венгрия получила от РФ сообщения об устранении повреждений "Дружбы"

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Венгрия получила уведомление от России о полном устранении всех повреждений нефтепровода "Дружба", сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии встречи с представителями стран ЕС в Брюсселе, передает венгерская газета Magyar Nemzet.
"Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически", — сказал он.
Сийярто отметил, что Киев не возобновляет транзит российской нефти по политическим мотивам, так как технические возможности для работы всего трубопровода имеются.
"Тот факт, что украинцы не возобновляют работу "Дружбы", является шантажом Венгрии, потому что это политическое решение. Нет никаких технических причин, по которым поставки не должны возобновиться", — заключил Сийярто.
Украина в пятницу снова отложила дату возобновления поставок нефти по системе "Дружба", которые были запланированы на субботу, перенесши их на вторник без объяснения причин. Ранее, 18 февраля, Братислава сообщила о кризисной ситуации.
27 января Словакия и Венгрия одновременно столкнулись с прекращением поставок. По информации портала Mandiner, украинские власти не восстанавливают транспортировку, ссылаясь на повреждения в результате "российских атак".
Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев заблокировал транзит исключительно по политическим соображениям, так как нет технических причин для отказа в поставках. В результате обе страны обратились к Хорватии с просьбой обойти санкции и позволить морские поставки российской нефти.
На текущей неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до прекращения блокады нефтепровода "Дружба".
 
