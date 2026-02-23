Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине - 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украине угрожает "финансовая трагедия", если страна не повысит налоговые ставки для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает "Страна.ua". "Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы", — сказал депутат, комментируя обсуждения выполнения условий программы МВФ. Кроме этого, он подверг критике политику правительства Украины, назвав ее несогласованной, и подчеркнул, что средства тратятся на постоянные выплаты населению. В ноябре 2025 года фонд сообщил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов по новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов. Тогда агентство Bloomberg сообщило, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для предприятий и домохозяйств в обмен на новое финансирование от МВФ. Запланировано завершение разработки законопроекта, предполагающего введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с распространенным статусом самозанятости, и расширение категории иностранных посылок, которые должны облагаться данным налогом. В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на покрытие за счет помощи со стороны запада. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила об угрозе банкротства Украины к весне, если страна не получит внешних финансовых средств.
23:37 23.02.2026
 
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украине угрожает "финансовая трагедия", если страна не повысит налоговые ставки для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает "Страна.ua".
"Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы", — сказал депутат, комментируя обсуждения выполнения условий программы МВФ.
Кроме этого, он подверг критике политику правительства Украины, назвав ее несогласованной, и подчеркнул, что средства тратятся на постоянные выплаты населению.
В ноябре 2025 года фонд сообщил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов по новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Тогда агентство Bloomberg сообщило, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для предприятий и домохозяйств в обмен на новое финансирование от МВФ. Запланировано завершение разработки законопроекта, предполагающего введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с распространенным статусом самозанятости, и расширение категории иностранных посылок, которые должны облагаться данным налогом.
В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на покрытие за счет помощи со стороны запада. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила об угрозе банкротства Украины к весне, если страна не получит внешних финансовых средств.
 
