Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана - 23.02.2026
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана
2026-02-23T00:19+0300
2026-02-23T00:19+0300
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии. "Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой. По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию. Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке, а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос. "Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками", - заключила Вагенкнехт. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
00:19 23.02.2026
 
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана

Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана

БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии.
"Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой.
По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию.
Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке, а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос.
"Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками", - заключила Вагенкнехт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
 
