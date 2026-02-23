https://1prime.ru/20260223/vagenkneht-867727769.html
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана - 23.02.2026, ПРАЙМ
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T00:19+0300
2026-02-23T00:19+0300
2026-02-23T00:19+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
германия
дональд трамп
аббас аракчи
ири
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867727769.jpg?1771795165
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии.
"Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой.
По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию.
Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке, а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос.
"Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками", - заключила Вагенкнехт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
иран
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, сша, германия, дональд трамп, аббас аракчи, ири, мид
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ИРИ, МИД
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана
Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отменить санкции против Ирана и запретить США использовать для возможных ударов по ИРИ военные базы в Германии.
"Правительство Германии должно сейчас задействовать все дипломатические рычаги, чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана. Кроме того, правительство должно запретить США использовать свои военные базы в Германии для поддержания войны против Ирана", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик подчеркнула, что возможную эскалацию между США и Ираном необходимо предотвратить любой ценой.
По ее мнению, США заинтересованы в смене власти в Иране, так как текущее руководство этой ближневосточной страны сопротивляется американскому политическому и экономическому влиянию.
Она отметила, что конфликты, развязывавшиеся Западом на Ближнем Востоке, а также попытки организации в странах региона государственных переворотов всегда приносили лишь разрушения и хаос.
"Это демонстрирует, что демократию нельзя насадить бомбардировками", - заключила Вагенкнехт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.