https://1prime.ru/20260223/vengriya-867746494.html
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву - 23.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T17:47+0300
2026-02-23T17:47+0300
БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. "На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро. Потому что украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией... Нет, четкое нет, именно так я и сказал", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
17:47 23.02.2026
 
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву

БУДАПЕШТ, 23 фев - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
"На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро. Потому что украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией... Нет, четкое нет, именно так я и сказал", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯПетер СийяртоЕСМИДКиев
 
 
