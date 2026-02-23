Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов - 23.02.2026
Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов
Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов - 23.02.2026, ПРАЙМ
Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов
Производитель автомобилей Volvo планирует отозвать более 40 тысяч электрических кроссоверов модели EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов, передает агентство... | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Производитель автомобилей Volvo планирует отозвать более 40 тысяч электрических кроссоверов модели EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов модели EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов", - сообщила агентству компания. Как уточнила Volvo агентству, мера затронет в общей сложности 40 323 автомобиля типа EX30, оснащенных высоковольтными элементами питания, которые могут перегреваться. Отмечается, что представители компании связались с владельцами машин, которым потребуется замена аккумуляторов. "Компания Volvo заявила, что бесплатно заменит неисправные устройства, и призвала владельцев пока продолжать ограничивать зарядку до 70%, чтобы исключить риск возгорания", - добавляет агентство. Рейтер уточняет со ссылкой на анализ стоимости аккумуляторов для автомобилей, что новые аккумуляторные модули для данной модели могут обойтись Volvo в 195 миллионов долларов, не считая работ по замене. Агентство напоминает, ссылаясь на информацию компании, что начиная с декабря Volvo рекомендовала владельцам автомобилей EX30 в более чем десятке стран, включая США, Австралию и Бразилию, парковать автомобили подальше от зданий и ограничивать зарядку до 70%.
технологии, сша, австралия, бразилия, volvo
Технологии, США, АВСТРАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, Volvo
22:16 23.02.2026
 
Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов

Volvo отзовет более 40 тыс электрических кроссоверов из-за риска перегрева аккумуляторов

© РИА Новости . Руслан Кривобок
Компания Volvo
Компания Volvo. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Производитель автомобилей Volvo планирует отозвать более 40 тысяч электрических кроссоверов модели EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Volvo отзовет более 40 тысяч электрических кроссоверов модели EX30 из-за риска перегрева аккумуляторов", - сообщила агентству компания.
Как уточнила Volvo агентству, мера затронет в общей сложности 40 323 автомобиля типа EX30, оснащенных высоковольтными элементами питания, которые могут перегреваться. Отмечается, что представители компании связались с владельцами машин, которым потребуется замена аккумуляторов.
"Компания Volvo заявила, что бесплатно заменит неисправные устройства, и призвала владельцев пока продолжать ограничивать зарядку до 70%, чтобы исключить риск возгорания", - добавляет агентство.
Рейтер уточняет со ссылкой на анализ стоимости аккумуляторов для автомобилей, что новые аккумуляторные модули для данной модели могут обойтись Volvo в 195 миллионов долларов, не считая работ по замене. Агентство напоминает, ссылаясь на информацию компании, что начиная с декабря Volvo рекомендовала владельцам автомобилей EX30 в более чем десятке стран, включая США, Австралию и Бразилию, парковать автомобили подальше от зданий и ограничивать зарядку до 70%.
