https://1prime.ru/20260223/voronezh-867735644.html
В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики
В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T09:34+0300
2026-02-23T09:34+0300
2026-02-23T09:34+0300
происшествия
воронеж
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. "По уточнённой информации, никто не пострадал. Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей.
https://1prime.ru/20260220/opershtab-867684808.html
воронеж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, энергетика
Происшествия, Воронеж, энергетика
В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики
Губернатор Гусев: обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики Воронежа