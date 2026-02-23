https://1prime.ru/20260223/voronezh-867735644.html

В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики

2026-02-23T09:34+0300

происшествия

воронеж

энергетика

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. "По уточнённой информации, никто не пострадал. Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей.

воронеж

воронеж, энергетика