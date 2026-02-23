Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть данных ВВС Британии о перелетах Эпштейна исчезла, пишут СМИ - 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Часть данных ВВС Великобритании о перелетах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна была уничтожена в силу истечения срока хранения информации, пишет газета Times. Газета Telegraph ранее сообщила, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с Эпштейном на самолетах ВВС Великобритании. По информации источников, об этом правоохранителям сообщил бывший британский премьер-министр Гордон Браун. "Три месяца назад столичная полиция начала повторное расследование обвинений в торговле людьми, связанных с Джеффри Эпштейном, однако детективов предупредили, что часть улик была уничтожена... Некоторые рейсы датируются двумя десятилетиями назад, но королевские ВВС хранят списки пассажиров только три месяца, после чего они (списки - ред.) уничтожаются", - говорится в статье. Газета подчеркивает, что, хотя правоохранители и могут собирать показания персонала аэропортов и прочих возможных свидетелей, существующая политика уничтожения данных значительно затруднит как идентификацию связанных с Эпштейном прибывавших в Великобританию лиц, так и установление даты посещения ими королевства. При этом в статье отмечается, что списки пассажиров коммерческих авиаперевозчиков в стране чаще всего сохраняются в течение шести-семи лет. Браун ранее призвал полицию срочно расследовать сообщения о том, что Эпштейн провозил женщин и несовершеннолетних девушек транзитом через Великобританию, осуществляя в аэропорте Станстед пересадку с одного самолета на другой. О расследовании сообщений уже заявила полиция графства Эссекс. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
05:50 23.02.2026 (обновлено: 06:12 23.02.2026)
 
Часть данных ВВС Британии о перелетах Эпштейна исчезла, пишут СМИ

Times: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла

