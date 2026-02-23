Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области начали поэтапное восстановление электроснабжения - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260223/zaporozhe-867742268.html
В Запорожской области начали поэтапное восстановление электроснабжения
В Запорожской области начали поэтапное восстановление электроснабжения - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области начали поэтапное восстановление электроснабжения
Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей к электроснабжению в Запорожской области, где ввели временные отключения для восстановления работы... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T14:19+0300
2026-02-23T14:19+0300
энергетика
газ
запорожская область
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей к электроснабжению в Запорожской области, где ввели временные отключения для восстановления работы оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения. "Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования. Прошу проявить терпение, специалисты работают, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260223/voronezh-867735644.html
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, запорожская область, всу, россия
Энергетика, Газ, Запорожская область, ВСУ, РОССИЯ
14:19 23.02.2026
 
В Запорожской области начали поэтапное восстановление электроснабжения

Балицкий: в Запорожской области приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей к электроснабжению в Запорожской области, где ввели временные отключения для восстановления работы оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения.
"Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования. Прошу проявить терпение, специалисты работают, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики
09:34
 
ЭнергетикаГазЗапорожская областьВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала