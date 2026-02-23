https://1prime.ru/20260223/zaporozhe-867742268.html

В Запорожской области начали поэтапное восстановление электроснабжения

2026-02-23T14:19+0300

энергетика

газ

запорожская область

всу

россия

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей к электроснабжению в Запорожской области, где ввели временные отключения для восстановления работы оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения. "Энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей в населенных пунктах, где были введены временные отключения, необходимые для восстановления штатной работы оборудования. Прошу проявить терпение, специалисты работают, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

запорожская область

