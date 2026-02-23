Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Займов за пять минут больше не будет". Что меняется с 1 марта - 23.02.2026
“Займов за пять минут больше не будет”. Что меняется с 1 марта
“Займов за пять минут больше не будет”. Что меняется с 1 марта - 23.02.2026, ПРАЙМ
“Займов за пять минут больше не будет”. Что меняется с 1 марта
Быстрые займы без биометрической идентификации станут незаконными уже с 1 марта. Таким образом, никаких “займов за пять минут” больше не будет, рассказала... | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Быстрые займы без биометрической идентификации станут незаконными уже с 1 марта. Таким образом, никаких “займов за пять минут” больше не будет, рассказала агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.С 1 марта 2026 года вступает в силу изменение, которое напрямую затронет рынок онлайн-микрозаймов. Теперь микрофинансовая организация обязана проводить идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием биометрической системы, пояснила она.“Юридически это означает, что для заключения договора именно в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС. Электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате”, - рассказала Чирикова.Важно точно понимать круг субъектов. С 1 марта 2026 года требование начинает применяться к микрофинансовым компаниям. Для микрокредитных компаний законодатель установил иной срок. Соответствующие положения для них заработают с 1 марта 2027 года. Такое разграничение прямо закреплено в переходных нормах закона № 41-ФЗ с отсылкой к пункту 2.2 части 1 статьи 2 закона № 151-ФЗ, где дано определение микрокредитной компании. Следовательно, в течение 2026 года режим будет различаться в зависимости от организационного статуса конкретной МФО.Обязанность касается именно договора в электронной форме. Это формулировка закона. Из этого следует, что офлайн-заключение договора не подпадает под указанное правило, поскольку норма привязана к дистанционному формату оформления.Таким образом, с 1 марта 2026 года законодатель меняет стандарт дистанционного микрокредитования. Для части рынка обязательной становится биометрическая идентификация при онлайн-заключении договора. Для граждан это означает, что при отсутствии регистрации в биометрической системе оформить займ в электронной форме у соответствующих организаций будет невозможно. Для микрофинансовых организаций это императивное требование закона, и его несоблюдение влечет риски надзорного реагирования со стороны регулятора, заключила Ольга Чирикова.
03:03 23.02.2026
 
"Займов за пять минут больше не будет". Что меняется с 1 марта

Чирикова: с 1 марта МФО не смогут выдавать онлайн-займы без биометрии клиента

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Быстрые займы без биометрической идентификации станут незаконными уже с 1 марта. Таким образом, никаких “займов за пять минут” больше не будет, рассказала агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
С 1 марта 2026 года вступает в силу изменение, которое напрямую затронет рынок онлайн-микрозаймов. Теперь микрофинансовая организация обязана проводить идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием биометрической системы, пояснила она.
“Юридически это означает, что для заключения договора именно в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС. Электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате”, - рассказала Чирикова.
Важно точно понимать круг субъектов. С 1 марта 2026 года требование начинает применяться к микрофинансовым компаниям. Для микрокредитных компаний законодатель установил иной срок. Соответствующие положения для них заработают с 1 марта 2027 года. Такое разграничение прямо закреплено в переходных нормах закона № 41-ФЗ с отсылкой к пункту 2.2 части 1 статьи 2 закона № 151-ФЗ, где дано определение микрокредитной компании. Следовательно, в течение 2026 года режим будет различаться в зависимости от организационного статуса конкретной МФО.
Обязанность касается именно договора в электронной форме. Это формулировка закона. Из этого следует, что офлайн-заключение договора не подпадает под указанное правило, поскольку норма привязана к дистанционному формату оформления.
Таким образом, с 1 марта 2026 года законодатель меняет стандарт дистанционного микрокредитования. Для части рынка обязательной становится биометрическая идентификация при онлайн-заключении договора. Для граждан это означает, что при отсутствии регистрации в биометрической системе оформить займ в электронной форме у соответствующих организаций будет невозможно. Для микрофинансовых организаций это императивное требование закона, и его несоблюдение влечет риски надзорного реагирования со стороны регулятора, заключила Ольга Чирикова.
 
