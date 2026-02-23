https://1prime.ru/20260223/zelenskiy--867753282.html
В беседе с BBC News Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в желании устранить его путем организации выборов на Украине.
2026-02-23T23:43+0300
2026-02-23T23:43+0300
2026-02-23T23:43+0300
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В беседе с BBC News Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в желании устранить его путем организации выборов на Украине. "Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то яркий законодательный путь", — заявил он. В начале месяца газета Financial Times писала о том, что 24 февраля Зеленский может сделать заявление об организации президентских выборов на Украине и проведении референдума по мирному соглашению. Позднее глава киевского режима опроверг эти утверждения. В декабре 2025 года президент Соединенных Штатов заявил о необходимости проведения выборов на Украине, ранее называя Зеленского "диктатором без выборов" и отмечая, что его рейтинг упал до четырех процентов. После заявлений американского президента Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил о готовности провести выборы, потребовав от США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Как отмечали в Кремле, обсуждать слухи о возможных президентских выборах на Украине пока преждевременно, так как происходит обмен сообщениями через прессу на основе анонимных источников.
