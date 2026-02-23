https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867732374.html

"Невероятно грубый". В Британии раскрыли причину выходки Зеленского

23.02.2026

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Непоколебимая позиция России, подтвержденная на переговорах России, США и Украины в Женеве главой российской делегации Владимиром Мединским, вывела Владимира Зеленского из равновесия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Похоже, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией России. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского в его заявлениях для Axios и в интервью Пирсу Моргану. Он злоупотребляет нецензурной лексикой. <…> И очевидно, что украинцы очень потрясены этим. Похоже, они, несмотря на то, что им не нравится Мединский, убеждали себя, что, возможно, сам факт того, что русские ведут переговоры, означает их готовность к большей гибкости в некоторых вопросах", — заявил эксперт. По его мнению, ни у Зеленского, ни и украинской делегации на переговорах не было никаких оснований полагать, что Россия может пойти на уступки."Реакция Зеленского, его резкие интервью дают понять, что во время дополнительной встречи с Умеровым и Арахамией, состоявшейся после официальных переговоров, Мединский ясно дал понять, что его заявления отражают реальную позицию России. <…> И я не вижу причин для русских менять свою позицию на данный момент", — пояснил Меркурис.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Участники обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".Третий раунд переговоров по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были трудными, но конструктивными. Он отметил, что новая встреча по Украине намечена на ближайшее будущее.По данным источника РИА Новости, представители стран никаких документов подписали. Окончательной информации о месте и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

