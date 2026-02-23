https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867752189.html
"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника" - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о том, что НАТО следует считать ракетный комплекс "Орешник" приемлемой целью. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T23:28+0300
2026-02-23T23:28+0300
2026-02-23T23:29+0300
общество
белоруссия
украина
европа
владимир путин
владимир зеленский
александр лукашенко
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о том, что НАТО следует считать ракетный комплекс "Орешник" приемлемой целью. "На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу", — написал он. Таким образом, глава киевского режима отреагировал на размещение ракетной системы в Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко 18 декабря объявил, что комплекс "Орешник" уже находится в Белоруссии "со вчерашнего дня" и начинает свою боевую службу. Впоследствии он отметил, что в Белоруссии будет размещено не более десяти таких комплексов. В ноябре прошлого года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны сообщил, что Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник". Помимо этого, президент акцентировал внимание на том, что в Европе пытаются вселить страх перед якобы неизбежным конфликтом с Москвой, подчеркивая, что такие заявления — неправда и абсурд. В ноябре 2024 года первый раз в реальных боевых условиях была удачно тестирована баллистическая ракета средней дальности с неядерным гиперзвуковым оснащением "Орешник". Испытания ракетной системы "Орешник", относящейся к средней дальности, проводятся в ответ на враждебные действия стран НАТО в отношении России, включая использование Вооруженными силами Украины американского и британского дальнобойного оружия, что и подчеркивал Путин.
белоруссия
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , белоруссия, украина, европа, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, нато
Общество , БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, НАТО
"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Зеленский призвал НАТО рассматривать "Орешник" как легитимную цель