https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867752189.html

"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"

"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника" - 23.02.2026, ПРАЙМ

"Цель". Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"

Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о том, что НАТО следует считать ракетный комплекс "Орешник" приемлемой целью. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T23:28+0300

2026-02-23T23:28+0300

2026-02-23T23:29+0300

общество

белоруссия

украина

европа

владимир путин

владимир зеленский

александр лукашенко

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о том, что НАТО следует считать ракетный комплекс "Орешник" приемлемой целью. "На мой взгляд, НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу", — написал он. Таким образом, глава киевского режима отреагировал на размещение ракетной системы в Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко 18 декабря объявил, что комплекс "Орешник" уже находится в Белоруссии "со вчерашнего дня" и начинает свою боевую службу. Впоследствии он отметил, что в Белоруссии будет размещено не более десяти таких комплексов. В ноябре прошлого года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны сообщил, что Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник". Помимо этого, президент акцентировал внимание на том, что в Европе пытаются вселить страх перед якобы неизбежным конфликтом с Москвой, подчеркивая, что такие заявления — неправда и абсурд. В ноябре 2024 года первый раз в реальных боевых условиях была удачно тестирована баллистическая ракета средней дальности с неядерным гиперзвуковым оснащением "Орешник". Испытания ракетной системы "Орешник", относящейся к средней дальности, проводятся в ответ на враждебные действия стран НАТО в отношении России, включая использование Вооруженными силами Украины американского и британского дальнобойного оружия, что и подчеркивал Путин.

белоруссия

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белоруссия, украина, европа, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, нато