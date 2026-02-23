Зеленский резко ответил на обвинения Залужного
Зеленский выразил недовольство обвинениями со стороны Залужного
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью AFP, что испытывает неудовольствие в связи с обвинениями, которые выдвинул бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
"Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный. — Прим. ред.) тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет", — отметил он.
Глава киевского режима также добавил, что после назначения Залужного на пост посла они не поддерживают общение. На вопрос о том, станет ли Залужный хорошим президентом, Зеленский ответил, что "не знает".
На прошлой неделе Залужный в разговоре с изданием Associated Press заявил, что разработанный им с помощью НАТО план контрнаступления 2023 года провалился из-за Зеленского. Также он подчеркнул, что отношения с главой киевского режима ухудшились после начала конфликта из-за разногласий по ведению обороны.
Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года сообщали о возможной конфронтации между Зеленским и Залужным. Журналисты из Washington Post подчеркивали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского, если примет решение заняться политической деятельностью.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным "верх одержат Соединенные Штаты Америки".