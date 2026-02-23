https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867753013.html

Зеленский резко ответил на обвинения Залужного

Зеленский резко ответил на обвинения Залужного - 23.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский резко ответил на обвинения Залужного

Владимир Зеленский заявил в интервью AFP, что испытывает неудовольствие в связи с обвинениями, которые выдвинул бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T23:40+0300

2026-02-23T23:40+0300

2026-02-23T23:40+0300

общество

мировая экономика

украина

великобритания

валерий залужный

владимир зеленский

дмитрий медведев

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью AFP, что испытывает неудовольствие в связи с обвинениями, которые выдвинул бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. "Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный. — Прим. ред.) тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет", — отметил он. Глава киевского режима также добавил, что после назначения Залужного на пост посла они не поддерживают общение. На вопрос о том, станет ли Залужный хорошим президентом, Зеленский ответил, что "не знает". На прошлой неделе Залужный в разговоре с изданием Associated Press заявил, что разработанный им с помощью НАТО план контрнаступления 2023 года провалился из-за Зеленского. Также он подчеркнул, что отношения с главой киевского режима ухудшились после начала конфликта из-за разногласий по ведению обороны. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года сообщали о возможной конфронтации между Зеленским и Залужным. Журналисты из Washington Post подчеркивали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского, если примет решение заняться политической деятельностью. По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным "верх одержат Соединенные Штаты Америки".

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий медведев, нато, всу