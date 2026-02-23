https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867753148.html

"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников

"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников

Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что западные партнеры не готовы отправлять свои воинские подразделения на Украину. | 23.02.2026

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что западные партнеры не готовы отправлять свои воинские подразделения на Украину."На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность", — сказал он.Он также добавил, что союзники не выражают готовности размещать свои силы у границы с Белоруссией.В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой вариант размещения военных контингентов государств — членов НАТО на Украине неприемлем для Москвы и способен привести к резкой эскалации. Высказывания о возможном вводе подразделений стран альянса на Украину, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских государств, в министерстве расценивали как подстрекательство к продолжению боевых действий.

