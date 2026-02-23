Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников
"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников
"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников
Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что западные партнеры не готовы отправлять свои воинские подразделения на Украину. | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что западные партнеры не готовы отправлять свои воинские подразделения на Украину."На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность", — сказал он.Он также добавил, что союзники не выражают готовности размещать свои силы у границы с Белоруссией.В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой вариант размещения военных контингентов государств — членов НАТО на Украине неприемлем для Москвы и способен привести к резкой эскалации. Высказывания о возможном вводе подразделений стран альянса на Украину, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских государств, в министерстве расценивали как подстрекательство к продолжению боевых действий.
украина, белоруссия, москва, владимир зеленский, нато, мид рф
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ
"Никто не хочет". Зеленский пожаловался на европейских союзников

Зеленский признал отказ союзников направлять войска на Украину

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что западные партнеры не готовы отправлять свои воинские подразделения на Украину.
"На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность", — сказал он.
Он также добавил, что союзники не выражают готовности размещать свои силы у границы с Белоруссией.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой вариант размещения военных контингентов государств — членов НАТО на Украине неприемлем для Москвы и способен привести к резкой эскалации. Высказывания о возможном вводе подразделений стран альянса на Украину, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских государств, в министерстве расценивали как подстрекательство к продолжению боевых действий.
УКРАИНА БЕЛОРУССИЯ МОСКВА Владимир Зеленский НАТО МИД РФ
 
 
