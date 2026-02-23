https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867753410.html

"Посмотри на себя". Резкий выпад Зеленского в сторону России поразил Запад

"Посмотри на себя". Резкий выпад Зеленского в сторону России поразил Запад - 23.02.2026, ПРАЙМ

"Посмотри на себя". Резкий выпад Зеленского в сторону России поразил Запад

Владимиру Зеленскому следовало принять инициативу Владимира Путина о мирном соглашении, заявил основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T23:44+0300

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало принять инициативу Владимира Путина о мирном соглашении, заявил основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X.Так он прокомментировал заявление Зеленского в интервью BBC о том, что Москва якобы стремится спровоцировать третью мировую войну."Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь", — обрушился с критикой он.По оценке предпринимателя, более выгодных условий, чем те, что предлагались в 2022 году, Зеленский уже не получит."Ты поставил на Дядю Сэма и проиграл", — заключил он.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны обсуждали оставшиеся разногласия по мирной инициативе, выдвинутой Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "157 на 157".Как сообщили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, говорить о долгосрочном мире преждевременно. Вывод подразделений ВСУ из Донбасса остается ключевым условием Москвы.17–18 февраля в Женеве состоялся третий этап переговоров по мирному урегулированию. Руководитель российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, добавив, что следующая встреча по Украине пройдет в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

