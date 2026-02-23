Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Посмотри на себя". Резкий выпад Зеленского в сторону России поразил Запад
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало принять инициативу Владимира Путина о мирном соглашении, заявил основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X.Так он прокомментировал заявление Зеленского в интервью BBC о том, что Москва якобы стремится спровоцировать третью мировую войну."Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь", — обрушился с критикой он.По оценке предпринимателя, более выгодных условий, чем те, что предлагались в 2022 году, Зеленский уже не получит."Ты поставил на Дядю Сэма и проиграл", — заключил он.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны обсуждали оставшиеся разногласия по мирной инициативе, выдвинутой Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "157 на 157".Как сообщили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, говорить о долгосрочном мире преждевременно. Вывод подразделений ВСУ из Донбасса остается ключевым условием Москвы.17–18 февраля в Женеве состоялся третий этап переговоров по мирному урегулированию. Руководитель российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, добавив, что следующая встреча по Украине пройдет в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
23:44 23.02.2026
 
"Посмотри на себя". Резкий выпад Зеленского в сторону России поразил Запад

Дотком: Зеленскому стоило согласиться на мирное предложение России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следовало принять инициативу Владимира Путина о мирном соглашении, заявил основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление Зеленского в интервью BBC о том, что Москва якобы стремится спровоцировать третью мировую войну.
"Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь", — обрушился с критикой он.
По оценке предпринимателя, более выгодных условий, чем те, что предлагались в 2022 году, Зеленский уже не получит.
"Ты поставил на Дядю Сэма и проиграл", — заключил он.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны обсуждали оставшиеся разногласия по мирной инициативе, выдвинутой Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "157 на 157".
Как сообщили в Кремле, американская сторона признала, что без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, говорить о долгосрочном мире преждевременно. Вывод подразделений ВСУ из Донбасса остается ключевым условием Москвы.
17–18 февраля в Женеве состоялся третий этап переговоров по мирному урегулированию. Руководитель российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, добавив, что следующая встреча по Украине пройдет в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
МОСКВАУКРАИНАЗАПАДРОССИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир МединскийMegaMegauploadBBC Studios
 
 
Заголовок открываемого материала