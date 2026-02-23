https://1prime.ru/20260223/zoloto-867735258.html
Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота
Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота - 23.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота
Редчайшая дорогая проба золота в ювелирном деле – 950-я - используется только в двух основных высоких государственных наградах России: в Ордене "За заслуги... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T09:20+0300
2026-02-23T09:20+0300
2026-02-23T09:20+0300
экономика
россия
награда
золото
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864386007_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_3546f3d129c2be182011810c618b2fb7.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Редчайшая дорогая проба золота в ювелирном деле – 950-я - используется только в двух основных высоких государственных наградах России: в Ордене "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также в Медали "Золотая звезда", рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Для изготовления Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (одной из наивысших наград) используются золото-серебряно-медные сплавы, а на создание основной части одной такой награды должно использоваться примерно 49,36 грамма золота высокой 950-й пробы (это редчайшая дорогая проба золота в ювелирной индустрии). Медаль "Золотая звезда" должна содержать чуть меньше такого золота – 21 граммов", - сказала она, отметив, что именно в этих двух наградах используется чистое золото. Остальные награды, как уточнила Левашенко, в основном изготавливаются из серебряно-медных сплавов, а содержание металлов в составе может варьироваться от степени признания. "Орден "За заслуги перед Отечеством" II и III степени должен содержать около 30 граммов серебра в составе, награда IV степени чуть меньше - 18,27 грамма. В среднем ордена/медали имеют около 20 граммов серебра в составе (наибольшее количество, например, у медали Ушакова и Ордена Жукова - 33,6 грамма)", - отметила она. По словам эксперта, на уникальность и ценность знаков отличия влияет не только содержание драгоценных металлов в их составе, но и особая техника эмалирования на основе кварцевых песков с применением горячих сплавов. Благодаря этому методу повышается и стоимость изделия, поскольку мастер может сделать всего несколько штук в день. "Например, для создания Ордена Святого Георгия I степени используются несколько видов эмалей: белая и красная эмаль, а Орден "За заслуги перед Отечеством" делается с использованием рубиновой эмали", - заключила она. В России существует российский ГОСТ, касающийся химического состава разных сплавов, которые используются для изготовления разных изделий. Так, даже наиболее чистые золотосеребряные сплавы содержат примеси других металлов: от 2% до 7% меди, менее 1% свинца, сурьмы, железа и висмута.
https://1prime.ru/20260220/tsb-867673602.html
https://1prime.ru/20260218/zoloto-867598597.html
https://1prime.ru/20260216/minpromtorg-867535186.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864386007_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_89d76421088bcb9105f3ca91561caf97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, награда, золото, финансы
Экономика, РОССИЯ, награда, золото, Финансы
Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота
Левашенко: в двух высших госнаградах России используется редчайшая дорогая проба золота
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Редчайшая дорогая проба золота в ювелирном деле – 950-я - используется только в двух основных высоких государственных наградах России: в Ордене "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также в Медали "Золотая звезда", рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Для изготовления Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (одной из наивысших наград) используются золото-серебряно-медные сплавы, а на создание основной части одной такой награды должно использоваться примерно 49,36 грамма золота высокой 950-й пробы (это редчайшая дорогая проба золота в ювелирной индустрии). Медаль "Золотая звезда" должна содержать чуть меньше такого золота – 21 граммов", - сказала она, отметив, что именно в этих двух наградах используется чистое золото.
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%
Остальные награды, как уточнила Левашенко, в основном изготавливаются из серебряно-медных сплавов, а содержание металлов в составе может варьироваться от степени признания.
"Орден "За заслуги перед Отечеством" II и III степени должен содержать около 30 граммов серебра в составе, награда IV степени чуть меньше - 18,27 грамма. В среднем ордена/медали имеют около 20 граммов серебра в составе (наибольшее количество, например, у медали Ушакова и Ордена Жукова - 33,6 грамма)", - отметила она.
По словам эксперта, на уникальность и ценность знаков отличия влияет не только содержание драгоценных металлов в их составе, но и особая техника эмалирования на основе кварцевых песков с применением горячих сплавов. Благодаря этому методу повышается и стоимость изделия, поскольку мастер может сделать всего несколько штук в день.
Посол рассказал о желании России сотрудничать с Эфиопией в золотодобыче
"Например, для создания Ордена Святого Георгия I степени используются несколько видов эмалей: белая и красная эмаль, а Орден "За заслуги перед Отечеством" делается с использованием рубиновой эмали", - заключила она.
В России существует российский ГОСТ, касающийся химического состава разных сплавов, которые используются для изготовления разных изделий. Так, даже наиболее чистые золотосеребряные сплавы содержат примеси других металлов: от 2% до 7% меди, менее 1% свинца, сурьмы, железа и висмута.
Минпромторг поддержал отмену упрощенной выдачи лицензий на россыпное золото