Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота

Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Редчайшая дорогая проба золота в ювелирном деле – 950-я - используется только в двух основных высоких государственных наградах России: в Ордене "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также в Медали "Золотая звезда", рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Для изготовления Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (одной из наивысших наград) используются золото-серебряно-медные сплавы, а на создание основной части одной такой награды должно использоваться примерно 49,36 грамма золота высокой 950-й пробы (это редчайшая дорогая проба золота в ювелирной индустрии). Медаль "Золотая звезда" должна содержать чуть меньше такого золота – 21 граммов", - сказала она, отметив, что именно в этих двух наградах используется чистое золото. Остальные награды, как уточнила Левашенко, в основном изготавливаются из серебряно-медных сплавов, а содержание металлов в составе может варьироваться от степени признания. "Орден "За заслуги перед Отечеством" II и III степени должен содержать около 30 граммов серебра в составе, награда IV степени чуть меньше - 18,27 грамма. В среднем ордена/медали имеют около 20 граммов серебра в составе (наибольшее количество, например, у медали Ушакова и Ордена Жукова - 33,6 грамма)", - отметила она. По словам эксперта, на уникальность и ценность знаков отличия влияет не только содержание драгоценных металлов в их составе, но и особая техника эмалирования на основе кварцевых песков с применением горячих сплавов. Благодаря этому методу повышается и стоимость изделия, поскольку мастер может сделать всего несколько штук в день. "Например, для создания Ордена Святого Георгия I степени используются несколько видов эмалей: белая и красная эмаль, а Орден "За заслуги перед Отечеством" делается с использованием рубиновой эмали", - заключила она. В России существует российский ГОСТ, касающийся химического состава разных сплавов, которые используются для изготовления разных изделий. Так, даже наиболее чистые золотосеребряные сплавы содержат примеси других металлов: от 2% до 7% меди, менее 1% свинца, сурьмы, железа и висмута.

