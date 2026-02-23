Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне снижения спроса на риск - 23.02.2026
Золото дорожает на фоне снижения спроса на риск
2026-02-23T11:40+0300
2026-02-23T11:40+0300
экономика
рынок
сша
дональд трамп
comex
верховный суд
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник утром на фоне понижения спроса на риск в связи с глобальной неопределенностью, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 11.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,31% - до 5 153,71 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,98% - до 85,62 доллара за унцию. Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Это вызвало новую волну неопределенности на мировых рынках, в связи с чем инвесторы отказываются от риска и обращаются к золоту, которое традиционно является надежным активом. "Решение суда по пошлинам не только вызвало гнев президента США, но и добавило еще один слой неопределенности на мировые рынки, где трейдеры вновь обратились к золоту как к средству защиты", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
сша
рынок, сша, дональд трамп, comex, верховный суд
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Comex, Верховный суд
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник утром на фоне понижения спроса на риск в связи с глобальной неопределенностью, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 11.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,31% - до 5 153,71 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,98% - до 85,62 доллара за унцию.
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%
20 февраля, 16:24
Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Это вызвало новую волну неопределенности на мировых рынках, в связи с чем инвесторы отказываются от риска и обращаются к золоту, которое традиционно является надежным активом.
"Решение суда по пошлинам не только вызвало гнев президента США, но и добавило еще один слой неопределенности на мировые рынки, где трейдеры вновь обратились к золоту как к средству защиты", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Посол рассказал о желании России сотрудничать с Эфиопией в золотодобыче
18 февраля, 08:59
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампComexВерховный суд
 
 
