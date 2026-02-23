https://1prime.ru/20260223/zoloto-867738404.html

Золото дорожает на фоне снижения спроса на риск

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник утром на фоне понижения спроса на риск в связи с глобальной неопределенностью, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 11.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,31% - до 5 153,71 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,98% - до 85,62 доллара за унцию. Инвесторы оценивают новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Это вызвало новую волну неопределенности на мировых рынках, в связи с чем инвесторы отказываются от риска и обращаются к золоту, которое традиционно является надежным активом. "Решение суда по пошлинам не только вызвало гнев президента США, но и добавило еще один слой неопределенности на мировые рынки, где трейдеры вновь обратились к золоту как к средству защиты", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).

