Биржевая цена на золото поднялась выше $5 200 за тройскую унцию
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в понедельник вечером, показатель впервые с 30 января поднялся выше 5 200 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 122,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,42% - до 5 203,86 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 30 января находится выше уровня в 5 200 долларов.
