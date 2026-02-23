https://1prime.ru/20260223/zoloto-867746822.html

Биржевая цена на золото поднялась выше $5 200 за тройскую унцию

Биржевая цена на золото поднялась выше $5 200 за тройскую унцию - 23.02.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото поднялась выше $5 200 за тройскую унцию

Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в понедельник вечером, показатель впервые с 30 января поднялся выше 5 200 долларов за тройскую унцию,... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T17:49+0300

2026-02-23T17:49+0300

2026-02-23T17:49+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в понедельник вечером, показатель впервые с 30 января поднялся выше 5 200 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 122,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,42% - до 5 203,86 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 30 января находится выше уровня в 5 200 долларов.

https://1prime.ru/20260223/amerika-867739804.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex