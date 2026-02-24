Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/aeroporty-867760500.html
Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды
Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды - 24.02.2026, ПРАЙМ
Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды
Пять аэропортов временно закрыты до вечера вторника на севере Хабаровского края из-за непогоды, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии". | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:12+0300
2026-02-24T07:12+0300
бизнес
хабаровский край
хабаровские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867760500.jpg?1771906332
ХАБАРОВСК, 24 фев - ПРАЙМ. Пять аэропортов временно закрыты до вечера вторника на севере Хабаровского края из-за непогоды, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее синоптики предупредили, что 24 февраля север региона накроет циклон. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, Охотском округе и на побережье Николаевского района ожидаются сильный мокрый снег, местами метель. Усиление ветра по долинам рек порывами 18-23 метров в секунду, на побережье порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 24 февраля порывы местами на побережье 30-35 метров в секунду. "Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 9.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск): проведение снегоочистительных работ. Аэропорт Чегдомына закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 19.00 (12.00 мск) для приема и отправления самолетов из-за проведения расчистки взлетно-посадочной полосы от снега. Аэропорт Нелькана закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 16.30 (9.30 мск)… Аэропорт Чумикана с 8.50 (1.50 мск) до 17.00 (10.00 мск). Аэропорт "Мунук" (Аян) закрыт с 8.50 (1.50 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приема и отправления воздушных судов", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале. Рейсы перенесены на среду, отмечается в сообщении.
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, хабаровский край, хабаровские авиалинии
Бизнес, Хабаровский край, Хабаровские авиалинии
07:12 24.02.2026
 
Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды

Пять аэропортов временно закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 24 фев - ПРАЙМ. Пять аэропортов временно закрыты до вечера вторника на севере Хабаровского края из-за непогоды, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
Ранее синоптики предупредили, что 24 февраля север региона накроет циклон. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, Охотском округе и на побережье Николаевского района ожидаются сильный мокрый снег, местами метель. Усиление ветра по долинам рек порывами 18-23 метров в секунду, на побережье порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 24 февраля порывы местами на побережье 30-35 метров в секунду.
"Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 9.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск): проведение снегоочистительных работ. Аэропорт Чегдомына закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 19.00 (12.00 мск) для приема и отправления самолетов из-за проведения расчистки взлетно-посадочной полосы от снега. Аэропорт Нелькана закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 16.30 (9.30 мск)… Аэропорт Чумикана с 8.50 (1.50 мск) до 17.00 (10.00 мск). Аэропорт "Мунук" (Аян) закрыт с 8.50 (1.50 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приема и отправления воздушных судов", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
Рейсы перенесены на среду, отмечается в сообщении.
 
БизнесХабаровский крайХабаровские авиалинии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала