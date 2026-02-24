https://1prime.ru/20260224/aeroporty-867760500.html

Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды

Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды - 24.02.2026, ПРАЙМ

Пять аэропортов закрыты на севере Хабаровского края из-за непогоды

Пять аэропортов временно закрыты до вечера вторника на севере Хабаровского края из-за непогоды, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии". | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T07:12+0300

2026-02-24T07:12+0300

2026-02-24T07:12+0300

бизнес

хабаровский край

хабаровские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867760500.jpg?1771906332

ХАБАРОВСК, 24 фев - ПРАЙМ. Пять аэропортов временно закрыты до вечера вторника на севере Хабаровского края из-за непогоды, сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее синоптики предупредили, что 24 февраля север региона накроет циклон. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, Охотском округе и на побережье Николаевского района ожидаются сильный мокрый снег, местами метель. Усиление ветра по долинам рек порывами 18-23 метров в секунду, на побережье порывы 23-28 метров в секунду. Ночью 24 февраля порывы местами на побережье 30-35 метров в секунду. "Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 9.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск): проведение снегоочистительных работ. Аэропорт Чегдомына закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 19.00 (12.00 мск) для приема и отправления самолетов из-за проведения расчистки взлетно-посадочной полосы от снега. Аэропорт Нелькана закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 16.30 (9.30 мск)… Аэропорт Чумикана с 8.50 (1.50 мск) до 17.00 (10.00 мск). Аэропорт "Мунук" (Аян) закрыт с 8.50 (1.50 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приема и отправления воздушных судов", - сообщила авиакомпания в Telegram-канале. Рейсы перенесены на среду, отмечается в сообщении.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хабаровский край, хабаровские авиалинии