Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду. "Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают штатную работу в условиях идущего уже несколько часов в Москве и области снегопада... Отмен рейсов по метеоусловиям и "уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов два рейса", - говорится в сообщении Росавиации.С начала суток 24 февраля по состоянию на 14.00 мск аэропорты московского региона обслужили 586 рейсов. Производственные службы аэропортов работают в усиленном режиме. Они оснащены необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды. "Работа авиатранспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в Росавиации.
