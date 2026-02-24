https://1prime.ru/20260224/aeroporty-867775685.html

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - 24.02.2026, ПРАЙМ

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T15:43+0300

2026-02-24T15:43+0300

2026-02-24T15:43+0300

бизнес

россия

москва

внуково

росавиация

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

аэропорт жуковский

аэропорт внуково

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867526463_0:142:3051:1858_1920x0_80_0_0_06713e4773b67b1f2523353016ea89d6.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду. "Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают штатную работу в условиях идущего уже несколько часов в Москве и области снегопада... Отмен рейсов по метеоусловиям и "уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов два рейса", - говорится в сообщении Росавиации.С начала суток 24 февраля по состоянию на 14.00 мск аэропорты московского региона обслужили 586 рейсов. Производственные службы аэропортов работают в усиленном режиме. Они оснащены необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды. "Работа авиатранспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в Росавиации.

москва

внуково

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, внуково, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт жуковский, аэропорт внуково, воздушный транспорт