Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - 24.02.2026
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - 24.02.2026, ПРАЙМ
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация. Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду. &quot;Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают штатную работу в условиях идущего уже несколько часов в Москве и области снегопада... Отмен рейсов по метеоусловиям и &quot;уходов&quot; самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов два рейса&quot;, - говорится в сообщении Росавиации.С начала суток 24 февраля по состоянию на 14.00 мск аэропорты московского региона обслужили 586 рейсов. Производственные службы аэропортов работают в усиленном режиме. Они оснащены необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды. "Работа авиатранспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в Росавиации.
15:43 24.02.2026
 
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Росавиация: аэропорты москвовского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад

Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Трубицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла продолжают штатно работать в снегопад, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщила Росавиация.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.

"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают штатную работу в условиях идущего уже несколько часов в Москве и области снегопада... Отмен рейсов по метеоусловиям и "уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов два рейса", - говорится в сообщении Росавиации.

С начала суток 24 февраля по состоянию на 14.00 мск аэропорты московского региона обслужили 586 рейсов. Производственные службы аэропортов работают в усиленном режиме. Они оснащены необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды.
"Работа авиатранспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - добавили в Росавиации.
 
Заголовок открываемого материала