В Смоленской области с марта запретят продажу алкоголя с 22 до десяти утра

В Смоленской области с марта запретят продажу алкоголя с 22 до десяти утра

В Смоленской области с марта запретят продажу алкоголя с 22 до десяти утра

Продажу алкоголя в магазинах Смоленской области с 1 марта запретят с 22.00 до 10.00, заявило областное правительство. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T17:42+0300

экономика

бизнес

общество

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Продажу алкоголя в магазинах Смоленской области с 1 марта запретят с 22.00 до 10.00, заявило областное правительство. "С 1 марта в Смоленской области будет сокращено время продажи алкоголя… Вводится запрет на розничную продажу спиртного (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) с 22.00 до 10.00 ежедневно", - говорится в сообщении. В правительстве уточняют, что предложенный губернатором законопроект был принят областными депутатами в конце прошлого года, в настоящее время соответствующие изменения внесены в областной закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Смоленской области". В областном правительстве уточнили РИА Новости, что в сейчас спиртное не продают в магазинах с 23.00 до 8.00. В кафе, столовых и других заведениях общепита, кроме ресторанов, расположенных в жилых домах и рядом с ними, запретят продажу алкоголя с 0.00 до 12.00 ежедневно. В нестационарных точках общепита, например, павильонах, верандах, спиртное не будут продавать с 22.00 до 12.00 ежедневно.

2026

