Акции AMD дорожают на предторгах на фоне сделки с Meta*

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции американской компании Advanced Micro Devices (AMD) во вторник подскакивают в цене до открытия основных торгов в США на 11% после заключения сделки с Meta*, которая может оцениваться в десятки миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов. До открытия торгов в США акции AMD дорожали на 11,12%, до 218,47 доллара. В понедельник акции завершили торги снижением стоимости на 1,77%, до 196,6 доллара. Ранее во вторник компании сообщили о заключении стратегического партнерства в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. В частности, AMD и Meta* заключили окончательное многолетнее соглашение, предусматривающее развертывание до 6 гигаватт вычислительных мощностей с графическими процессорами AMD Instinct. Также в рамках соглашения AMD выпустила для Meta* опцион на свои акции, привязанный к результатам деятельности, суммарно до 160 миллионов обыкновенных акций AMD. Агентство Рейтер сообщает, что общая стоимость чипов AMD в рамках сделки может составить до 60 миллиардов долларов, а газета Wall Street Journal оценивает сделку в целом на сумму более чем 100 миллиардов долларов. В октябре о партнерстве объявляли AMD и OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT. Договоренность охватывала вычислительные мощности на 6 гигаватт и долю примерно в 10% в AMD.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

