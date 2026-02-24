https://1prime.ru/20260224/analitik-867756949.html

Эксперт рассказал о важности отношений Кубы и России

Эксперт рассказал о важности отношений Кубы и России

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - ПРАЙМ. Отношения между правительствами Кубы и России в условиях блокады и давления со стороны США нужны больше, чем когда-либо, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился аргентинский социолог и международный аналитик Хорхе Эльбаум. "Связь между Кубой и Российской Федерацией сегодня как никогда необходима в условиях жестокой и преступной атаки со стороны правительства США в отношении Республики Куба", - сказал Эльбаум. По словам эксперта, народы мира, включая Россию и Китай, демонстрируют поддержку Гаване, привязанность и уважение к кубинскому народу и правительству. "В этих условиях, и прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, с Глобальным Югом, с БРИКС... ожидается, что будут сформулированы условия и потребности для того, чтобы имела место материальная поддержка, не только политическая и дипломатическая, которые, разумеется, очень важны", - добавил Эльбаум. Аналитик подчеркнул важность поддержки острова в сфере энергетики "теми средствами, которые позволят правительству и народу Кубы развиваться автономно". Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял в Кремле главу МИД Кубы Бруно Родригеса Паррилью и отметил позитивную динамику двусторонних отношений. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США отказаться от планов военной и морской блокады Кубы и заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану в вопросах суверенитета и безопасности. Лавров также отверг необоснованные обвинения Вашингтона в том, что российско-кубинское сотрудничество якобы угрожает безопасности США. Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.

