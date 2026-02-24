https://1prime.ru/20260224/antalja-867756166.html

В Анталье рассказали, почему российские туристы приезжают с наличными

В Анталье рассказали, почему российские туристы приезжают с наличными - 24.02.2026, ПРАЙМ

В Анталье рассказали, почему российские туристы приезжают с наличными

Российские туристы все чаще приезжают на отдых в турецкую курортную Анталью с наличными, чтобы избежать возможного дискомфорта на фоне западных санкций, а сами... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T02:46+0300

2026-02-24T02:46+0300

2026-02-24T02:46+0300

туризм

бизнес

финансы

турция

анталья

запад

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867756166.jpg?1771890378

АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Российские туристы все чаще приезжают на отдых в турецкую курортную Анталью с наличными, чтобы избежать возможного дискомфорта на фоне западных санкций, а сами туры оплачивают заранее в рамках раннего бронирования, заявил РИА Новости представитель отрасли, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно, заявил ранее РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции. "Мы видим, что многие российские гости предпочитают приезжать с наличными, чтобы не сталкиваться с возможными трудностями при оплате картами. При этом значительная часть туров оплачивается заранее, еще на этапе раннего бронирования", - отметил Бильгинер. По его словам, такая модель поведения стала устойчивой практикой в последние сезоны. Бильгинер указал, что туристы стремятся минимизировать любые финансовые риски во время отдыха, особенно с учетом ограничений в работе отдельных банковских инструментов за рубежом. Он подчеркнул, что наличные средства позволяют гостям чувствовать себя увереннее при расчетах за дополнительные услуги, экскурсии и покупки вне отеля. Собеседник агентства также обратил внимание, что система раннего бронирования остается одним из ключевых инструментов для российского рынка. По его оценке, предварительная оплата турпакетов дает туристам возможность зафиксировать цену и избежать валютных колебаний, а отелям - заранее планировать загрузку и денежные потоки. Кроме того, Бильгинер отметил, что турецкий туристический сектор адаптировался к изменившимся финансовым условиям. По его словам, отели и принимающие компании стараются предлагать гибкие способы оплаты и учитывать специфику российского рынка, который остается одним из приоритетных для Антальи. Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник в органах власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

турция

анталья

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, финансы, турция, анталья, запад, ес