Audi зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию товарного знака "E-tron" поступили в феврале и в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания "АУДИ АГ, Ауто-Унион-Штрассе". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации. Согласно документам, компания хочет производить и распространять в России детали транспортных средств, принадлежности и аксессуары для них, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху. Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Предприятия автопроизводителя находятся в Германии и нескольких других странах Европы, а также в Китае, Индии, Бразилии и Мексике.

