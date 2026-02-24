https://1prime.ru/20260224/aviakompanija-867757848.html

Авиакомпания S7 оштрафована на 45 тысяч рублей за овербукинг

Авиакомпания S7 оштрафована на 45 тысяч рублей за овербукинг - 24.02.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания S7 оштрафована на 45 тысяч рублей за овербукинг

Мировой суд города Оби Новосибирской области оштрафовал на 45 тысяч рублей авиакомпанию "Сибирь" (бренд S7 Airlines) за повторный овербукинг – отказ в перевозке | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T05:41+0300

2026-02-24T05:41+0300

2026-02-24T05:41+0300

бизнес

общество

новосибирск

челябинск

чита

аэропорт толмачево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867757848.jpg?1771900879

НОВОСИБИРСК, 24 фев – ПРАЙМ. Мировой суд города Оби Новосибирской области оштрафовал на 45 тысяч рублей авиакомпанию "Сибирь" (бренд S7 Airlines) за повторный овербукинг – отказ в перевозке купившим билеты пассажирам, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство по обращениям граждан выявило нарушение прав пассажиров, следовавших в Челябинск, Читу и Новосибирск рейсами АО "Авиакомпания Сибирь". "Установлено, что в июле и октябре прошлого года в международном аэропорту Новосибирск ("Толмачево") имени А.И. Покрышкина 12 пассажирам авиакомпании "Сибирь", планировавшим вылет в города Челябинск и Читу, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на данные рейсы трансферных пассажиров иных стыковочных рейсов", - рассказали в прокуратуре. Также прокуроры установили, что авиаперевозчик не предоставил соседние пассажирские места на борту самолета ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру, следовавшим из Санкт-Петербурга в Новосибирск. "По инициативе транспортного прокурора мировой судья судебного участка №2 судебного района города Оби Новосибирской области привлек авиакомпанию к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

новосибирск

челябинск

чита

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , новосибирск, челябинск, чита, аэропорт толмачево