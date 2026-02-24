Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260224/bankrot-867772154.html
Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом
Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом - 24.02.2026, ПРАЙМ
Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Внешпромбанка (ВПБ) признал банкротом бывшего первого... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T13:45+0300
2026-02-24T13:55+0300
происшествия
банки
финансы
бизнес
москва
великобритания
мвд
внешпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Внешпромбанка (ВПБ) признал банкротом бывшего первого вице-президента ВПБ Али Аджину, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд своим решением открыл процедуру реализации имущества Аджины. Размер его задолженности пока не уточняется. Аджина стал одним из семи бывших руководителей ВПБ, привлеченных к субсидиарной ответственности по его долгам. Он также выступает фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств банка. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года основной собственник ВПБ Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент банка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, Аджина, Мария Клюева и другие лица. В период по декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия – всего на сумму более 156 миллиардов рублей. Беджамов скрывается в Великобритании, он заочно приговорен к 14 годам колонии. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.
москва
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, москва, великобритания, мвд, внешпромбанк
Происшествия, Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВД, Внешпромбанк
13:45 24.02.2026 (обновлено: 13:55 24.02.2026)
 
Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом

Суд признал банкротом бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджину

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Внешпромбанка (ВПБ) признал банкротом бывшего первого вице-президента ВПБ Али Аджину, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд своим решением открыл процедуру реализации имущества Аджины. Размер его задолженности пока не уточняется.
Аджина стал одним из семи бывших руководителей ВПБ, привлеченных к субсидиарной ответственности по его долгам.
Он также выступает фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств банка. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года основной собственник ВПБ Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент банка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, Аджина, Мария Клюева и другие лица.
В период по декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия – всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании, он заочно приговорен к 14 годам колонии. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.
 
ПроисшествияБанкиФинансыБизнесМОСКВАВЕЛИКОБРИТАНИЯМВДВнешпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала