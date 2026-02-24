https://1prime.ru/20260224/bankrot-867772154.html

Суд признал бывшего первого вице-президента Внешпромбанка банкротом

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Внешпромбанка (ВПБ) признал банкротом бывшего первого вице-президента ВПБ Али Аджину, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд своим решением открыл процедуру реализации имущества Аджины. Размер его задолженности пока не уточняется. Аджина стал одним из семи бывших руководителей ВПБ, привлеченных к субсидиарной ответственности по его долгам. Он также выступает фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств банка. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года основной собственник ВПБ Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент банка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, Аджина, Мария Клюева и другие лица. В период по декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия – всего на сумму более 156 миллиардов рублей. Беджамов скрывается в Великобритании, он заочно приговорен к 14 годам колонии. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.

