Правительство Белоруссии внесло в парламент законопроект о цифровом рубле
2026-02-24T21:17+0300
экономика
белоруссия
МИНСК, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии внесло в Палату представителей Национального собрания республики законопроект об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "В Палату представителей правительством внесен проект закона "Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля", - говорится в сообщении. Законопроект разработан для внедрения и использования цифрового белорусского рубля как формы безналичной национальной валюты, учитываемой на цифровых счетах в Национальном банке республики. "Проектом закона, в частности, предусматривается: расширение функций, прав Национального банка; определение порядка функционирования цифрового счета; регламентация порядка наложения (снятия) ареста, обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на цифровом счете, приостановления операций по цифровому счету; установление особенностей осуществления платежей денежными средствами, находящимися на цифровых счетах", - рассказали в Палате представителей. В нижней палате белорусского парламента в числе основных преимуществ внедрения и использования цифрового белорусского рубля назвали прозрачность движения средств и высокий уровень их защищенности, скорость осуществления транзакций, снижение зависимости от международных платежных систем при трансграничных платежах. Первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Александр Егоров в конце октября 2025 года заявил, что цифровой белорусский рубль заработает в 2026 году, а активно начнет применяться в 2027 году.
