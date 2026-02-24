Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ - 24.02.2026
2026-02-24T05:23+0300
2026-02-24T05:23+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
binance
new york times
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям... что может являться нарушением глобальных санкций", - пишет издание. Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей. В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.
05:23 24.02.2026
 
Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ

N T: криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы в Иран на сумму около $1,7 миллиарда

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям... что может являться нарушением глобальных санкций", - пишет издание.
Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей.
В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.
 
