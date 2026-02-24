https://1prime.ru/20260224/binance-867757687.html

Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям... что может являться нарушением глобальных санкций", - пишет издание. Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей. В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.

