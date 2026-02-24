https://1prime.ru/20260224/binance-867757687.html
Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ
Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ - 24.02.2026, ПРАЙМ
Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ
Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T05:23+0300
2026-02-24T05:23+0300
2026-02-24T05:23+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
binance
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867757687.jpg?1771899791
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям... что может являться нарушением глобальных санкций", - пишет издание.
Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей.
В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, binance, new york times
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Binance, New York Times
Binance обнаружила переводы на $1,7 миллиарда в Иран, пишут СМИ
N T: криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы в Иран на сумму около $1,7 миллиарда
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям... что может являться нарушением глобальных санкций", - пишет издание.
Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей.
В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.